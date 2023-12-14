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Дома в Ольховский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Ольховцы, Беларусь
Дом
Ольховцы, Беларусь
Площадь 378 м²
Продаётся кирпичное здание на берегу реки   в д. Ольховцы. Высота потолков основной части зд…
€16,676
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Параметры недвижимости в Ольховский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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