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Дома в Октябрьский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом с мебелью, с садом в Проскурни, Беларусь
Дом с мебелью, с садом
Проскурни, Беларусь
Площадь 80 м²
Мечта Вашей жизни, сельский Дом, в агрогородке. Все коммуникации, в доме,  центральные – газ…
€16,097
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Коттедж в Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Продается  коттедж  в красивейшем месте Беларуси на берегу озера Селява! Дом построен по тех…
€91,890
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Параметры недвижимости в Октябрьский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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