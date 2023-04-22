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Жильё в Несвиж, Беларусь

9 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Несвиж, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Несвиж, Беларусь
3 Количество комнат 64 м² 1/1 Этаж
€ 21,538
Уютная трехкомнатная квартира с отдельным входом в Несвиже! Адрес: г. Несвиж, ул. Слуцкая ❤️…
Дом в Несвиж, Беларусь
Дом
Несвиж, Беларусь
69 м²
€ 14,419
Продается дом в г. Несвиж, по ул. Ленинской. Общая площадь дома 69.1 м.кв, жилая 46.5 м.кв, …
Квартира 1 комната в Несвиж, Беларусь
Квартира 1 комната
Несвиж, Беларусь
1 Количество комнат 32 м² 2/5 Этаж
€ 18,024
Продается однокомнатная квартира в центре г. Несвиж. Квартира готова к проживанию. В непоср…
Коттедж в Несвиж, Беларусь
Коттедж
Несвиж, Беларусь
253 м²
€ 81,017
КОТТЕДЖ в г. НЕСВИЖ г. Несвиж - историко-культурный город в 86км. от г. Минск с множеством и…
Квартира 4 комнаты в Несвиж, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Несвиж, Беларусь
4 Количество комнат 253 м² 2/2 Этаж
€ 81,017
КОТТЕДЖ в г. НЕСВИЖ г. Несвиж - историко-культурный город в 86км. от г. Минск с множеством и…
Коттедж в Несвиж, Беларусь
Коттедж
Несвиж, Беларусь
291 м²
€ 90,119
Продается дом в Несвиже под ключ площадью 291.2 кв.м, участок 10 соток. Дом - заходи и живи!…
Коттедж в Несвиж, Беларусь
Коттедж
Несвиж, Беларусь
312 м²
Цена по запросу
Продается коттедж г. Несвиж. г. Несвиж – историко-культурный город в 86км. от г. Минск…
Дом в Несвиж, Беларусь
Дом
Несвиж, Беларусь
138 м²
€ 80,205
Продается отличный жилой дом с ремонтом в г. Несвиж. Минская обл., 98 км от МКАД.   Дву…
Дом в Несвиж, Беларусь
Дом
Несвиж, Беларусь
99 м²
€ 26,044
Предлагаем вашему вниманию ДОМ с мансардой в прекрасном месте!Дом находится недалеко от Несв…
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