Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Новопогостский сельский Совет
  5. Дома

Дома в Новопогостский сельский Совет, Беларусь

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/9
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Пионерская, 1976 г.п., 2 / 9 панель, 52,0 / 49,7 / 29,5 …
€39,202
Квартира 2 комнаты с домофоном в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты с домофоном
Брест, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 66 м²
Этаж 4/4
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Ясеневая, 2009 г.п., 4 / 4 кирпич, 67,7 / 65,8 / 36,1 / …
€63,847
Коттедж новое здание, с бассейном, с гаражом в Щомыслица, Беларусь
Коттедж новое здание, с бассейном, с гаражом
Щомыслица, Беларусь
Площадь 346 м²
Продается современный коттедж аг. Щомыслица, Минская обл., Минский район, Щомыслицкий с/с, 2…
€235,115
Дом с гаражом в Лида, Беларусь
Дом с гаражом
Лида, Беларусь
Площадь 145 м²
Продаётся дом в районе Свердлова. Расположен по ул. 5 Декабря. Дом 145 кв.м., капитальный, с…
€37,785
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Минск, Беларусь
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
‼️ПРОДАЖА ЭТАП КОТЛОВАН‼️ ❌ЕСТЬ РАССРОЧКА❌ ❌ЭРЕДЕМЛИ/ АРПАЧБАХШИШ ✅ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ…
€57,612
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Борисов, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
Просторная 3-комнатная квартира в центре города с техническим этажом Адрес: Борисов, ул. 8 м…
€34,856
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание, в центре города в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание, в центре города
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Этаж 10/10
%%% СКИДКА ДО 130 ев с кв.м.! %%%! Узнайте свою персональную скидку!!! Специальные условия н…
€60,078
Дом с садом, с теплицей в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Дом с садом, с теплицей
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Продается уютный дом вблизи г.Солигорска, который станет идеальным местом для жизни.  В доме…
€69,807
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, новое здание в Смолевичский район, Беларусь
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Смолевичский район, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/5
Продажа 1 комнатной квартиры, г. Смолевичи, Московское напр., 28.4 км от МКАД2/5 этажного ки…
€30,956
Квартира 3 комнаты в Гацук, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гацук, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продаётся жилой дом в аг. Гацук Слуцкого района, 60 км от Минска. Общая площадь 79,5 кв.м, ж…
€13,225
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание, в центре города в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание, в центре города
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Этаж 3/25
Квартира в ЖК Минск Мир без комиссии агентству!   Дом «Румба» квартала «Мировые танцы» – пре…
€66,690
Квартира в Брест, Беларусь
Квартира
Брест, Беларусь
Площадь 45 м²
Квартира в блокированном жилом доме в г.Бресте. 1955 г.п. Реконструкция 2016 г. 1 этаж. Общ.…
€33,062

Параметры недвижимости в Новопогостский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти