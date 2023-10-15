Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Новобыховский сельский Совет
  5. Дома

Дома в Новобыховский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Новобыховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новобыховский сельский Совет, Беларусь
Площадь 240 м²
Мечтаете о собственном бизнесе? А, может, о большом доме в живописном месте на берегу реки? …
€82,759

Параметры недвижимости в Новобыховский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти