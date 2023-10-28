ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Беларусь
Новобыховский сельский Совет
Квартиры
Квартиры в Новобыховский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты с мебелью, в центре города, с бытовой техникой
Минск, Беларусь
3
108 м²
4/8
Индивидуальный дизайнерский проект в самом центре Минска. ул.Киселева, д.17 107,9/99,9/80,7 …
€501,407
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1
43 м²
6/16
Фактически 2-комнатная квартира в ЖК «Минск Мир» ждет Вас! Дом Бостон, квартал Северная Амер…
€59,109
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Минск, Беларусь
2
45 м²
2/5
2-комнатная квартира недалеко от парка Адрес: г. Минск, ул. Волгоградская, д. 53. ❤️Предлага…
€56,668
Рекомендовать
Дом с садом
Плещеницы, Беларусь
74 м²
Продается капитальный бревенчатый дом, обложенный кирпичом площадью 74.3кв.м, на ровном учас…
€8,041
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ратомка, Беларусь
3
1
88 м²
1/7
Трехкомнатная квартира с современным ремонтом, мебелью и встроенной техникой в клубном кварт…
€140,961
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Логойск, Беларусь
4
87 м²
1/1
Четырехкомнатная квартира в частном доме (полдома), полностью обновлена кухня, в квартире им…
€77,576
Рекомендовать
Дом новое здание
Шершунский сельский Совет, Беларусь
130 м²
Продажа двухэтажного дома в живописном месте! От МКАД 25 км. Год постройки дома - 2023. Площ…
€45,316
Рекомендовать
Дом с гаражом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
163 м²
Дача в 24 км по Московскому / Могилёвскому направлениях, безопасная развязка с МКАД-2, отлич…
€23,651
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Минск, Беларусь
3
86 м²
5/9
Продается 3-комнатная квартира возле станции метро Петровщина с шикарным видом на 5 этаже ма…
€130,555
Рекомендовать
Дом с мебелью, с гаражом, с садом
Борисов, Беларусь
182 м²
Продается дом в тихом живописном месте в г. Борисове по переулку Юшкевичскому. ✔️ Дом общей …
€56,668
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, новое здание, в центре города
Минск, Беларусь
2
64 м²
2/25
Дом "Прага" уже сдан. Есть шанс успеть купить свою квартиру. Отличное расположение, развитая…
€70,011
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3
72 м²
3/9
Хорошо развитая инфраструктура района и транспортное сообщение; удачное место расположения д…
€63,858
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Новобыховский сельский Совет, Беларусь
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL