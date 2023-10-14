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Дома в Новоколосовский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом с беседкой, с теплицей, с отделкой деревом в Новоколосовский сельский Совет, Беларусь
Дом с беседкой, с теплицей, с отделкой деревом
Новоколосовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 207 м²
Отличное предложение для дружной семьи! Дом в г.п Колосово. Большой участок 14 соток рядом с…
€61,736

Параметры недвижимости в Новоколосовский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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