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Купить недвижимость в Новоколосовский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Новоколосово, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новоколосово, Беларусь
2 Количество комнат 44 м² 3/4 Этаж
€ 18,132
Продается 2-комнатная квартира в живописном месте Адрес: п. Новоколосово, ул. Школьная, д. 2…

Параметры недвижимости в Новоколосовский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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