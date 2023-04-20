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Купить дом в Новодевятковичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Новодевятковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новодевятковичский сельский Совет, Беларусь
41 м²
€ 2,642
В живописном месте находится добротный дом возле Новодевяткович! Расположен с краю на большо…

Параметры недвижимости в Новодевятковичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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