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Дома в Новкинский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Новкинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новкинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Продаётся дача в СТ Витьба (д.Старинки) 2021 года постройки. Общая площадь 41.8 кв.м. Из газ…
€14,269

Параметры недвижимости в Новкинский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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