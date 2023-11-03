ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Беларусь
Новкинский сельский Совет
Замки
Замки в Новкинский сельский Совет, Беларусь
Замок
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом с мебелью, с гаражом
Борисов, Беларусь
55 м²
Жилой дом по ул.Петряева Асфальтированные подъездные пути к дому с нескольких сторон. Хороше…
€35,317
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Брест, Беларусь
3
65 м²
5/5
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Стафеева, 1996 г.п., 5 / 5 кирпич, 71,1 / 64,9 / 42,3 / …
€63,099
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3
67 м²
10/12
3-комнатная квартира в Серебрянке по ул.Плеханова,73. * Отличная планировка (чешский проект)…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Минск, Беларусь
4
101 м²
7/9
❤️ Полностью готовая для проживания четырёхкомнатная квартира с аккуратным ремонтом возле жи…
€103,501
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, новое здание
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
4
143 м²
1/2
Двухуровневая квартира в новом лайнхаусе в Зеленой Гавани с местом для автомобиля с навесом,…
€297,507
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание, в центре города
Минск, Беларусь
3
57 м²
3/8
Акции!! Квартира в ЖК Парк Челюскинцев Квартира в новостройке – прекрасная возможность инв…
€80,993
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с домофоном, в центре города
Брест, Беларусь
2
58 м²
2/3
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Островского, 1923 г.п., 2 / 3 кирпич, 59,0 / 58,1 / 37,6…
€75,248
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь, в центре города
Минск, Беларусь
2
61 м²
4/7
ЖК «Левада» - жилой комплекс класса комфорт, расположенный в Центральном районе столицы - н…
€143,150
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, новое здание
Минск, Беларусь
2
42 м²
3/16
Продаются квартиры в доме «Марракеш» В доме 16 этажей. Все квартиры свободной планировкой, с…
€47,042
Рекомендовать
Дом с садом
Барановичи, Беларусь
89 м²
Продается жилой дом по адресу: Барановичский р-н, д. Малая Колпеница, ул. Центральная, 19…
€31,455
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1
39 м²
2/25
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с домофоном, новое здание, в центре города
Брест, Беларусь
3
77 м²
5/10
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Гоголя, 2019 г.п., 5 / 10 кирпич, 83,1 / 76,7 / - / -, с…
€79,015
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Новкинский сельский Совет, Беларусь
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL