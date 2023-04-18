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Купить дом в Неманский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Неманский сельский Совет, Беларусь
Дом
Неманский сельский Совет, Беларусь
53 м²
€ 10,893
Продается добротный дом в д. Броды 1. Минская обл., Узденский р-н, 61 км от МКАД по Брестско…

Параметры недвижимости в Неманский сельский Совет, Беларусь

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с бассейном
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