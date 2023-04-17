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Купить дом в Неманицкий сельский Совет, Беларусь

7 объектов найдено
Домв Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
73 м²
€ 9,104
Дом  для проживания в д. Погодица, может использоваться как дачный. Наличие добротных х…
Домв Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
16 м²
€ 4,188
Продается дачный домик в 10км от Борисова, ж/д станция Неманица, д.Стайки, СТ «Ва…
Домв Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
63 м²
€ 15,476
Домв Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 17,752
Дом  для проживания в д. Селитренка, может использоваться как дачный. Удобное расположе…
Домв Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
147 м²
€ 122,900
Продается современный просторный дом 2018 года постройки  полностью готовый к проживани…
Домв Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
83 м²
€ 18,207
В десяти минутах от города Борисова в деревне Селитренка продается добротный бревенчатый дом…
Домв Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
78 м²
€ 22,759
Дом с участком в д. Углы возле Борисова. Рассмотрим вариант обмена на квартиру! Адрес: д. Уг…

Параметры недвижимости в Неманицкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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