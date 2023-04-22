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Коттеджи в Неманицкий сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж в Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
120 м²
€ 62,993
Продаётся двухэтажный просторный дом с отличным ремонтом в пригороде Борисова! Адрес: д. Угл…

Параметры недвижимости в Неманицкий сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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