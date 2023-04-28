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Квартиры в Неманицкий сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 3/4 Этаж
€ 21,665
Продаётся двухкомнатная квартира на окраине города с гаражом Адрес: д. Углы, ул. ДСУ-25 ❤️Пр…

Параметры недвижимости в Неманицкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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