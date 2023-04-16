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Купить коттедж в Негорельский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттеджв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Негорельский сельский Совет, Беларусь
135 м²
€ 58,540
Дом 2014 года постройки, площадью 105 кв/м, терраса 42 кв/м, фундамент блоки фбс глубина 2м,…
Коттеджв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Негорельский сельский Совет, Беларусь
189 м²
€ 72,048
Продается новый дом с ремонтом в отличном месте! д.Клочки 45 км от МКАД по трассе М1 и 1,5 к…

Параметры недвижимости в Негорельский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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