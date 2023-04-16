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Купить квартиру в Негорельский сельский Совет, Беларусь

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11 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Негорельский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Негорельский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 31 м² 1/1 Этаж
€ 7,205
Продается крепкий дом рядом с рекой! Адрес: п. Городище, ул. Набережная. ❤️ Уютный дом в тих…
Квартира 2 комнатыв Негорелое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Негорелое, Беларусь
2 Количество комнат 56 м² 1/2 Этаж
€ 15,752
Продаётся двухкомнатная квартира! Адрес: аг. Негорелое, ул. Ленинская, д. 103. ❤️Просторная …
Квартира 3 комнатыв Энергетиков, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Энергетиков, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 5/5 Этаж
€ 31,522
Квартира 3 комнатыв Энергетиков, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Энергетиков, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 4/5 Этаж
€ 35,124
Продается уютная квартира в поселке Энергетиков. Минская обл., Дзержинский р-н, ул. Независи…
Квартира 2 комнатыв Энергетиков, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Энергетиков, Беларусь
2 Количество комнат 54 м² 3/5 Этаж
€ 27,919
Продается просторная 2-х комнатная квартира! Адрес: Дзержинский р-н, п. Энергетиков, ул. Оле…
Квартира 2 комнатыв Энергетиков, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Энергетиков, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 5/5 Этаж
€ 35,304
Двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом, сделанным в 2020 году. На полах линолеум, по…
Квартирав Гарбузы, Беларусь
Квартира
Гарбузы, Беларусь
84 м²
€ 31,071
Продаётся полдома с отдельным входом в деревне Гарбузы Дзержинского района. Дом 1981 года по…
Квартира 3 комнатыв Энергетиков, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Энергетиков, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 5/5 Этаж
€ 31,161
Продается просторная 3-х комнатная квартира! Адрес: Дзержинский р-н, п. Энергетиков, ул. Оле…
Квартирав Рудня, Беларусь
Квартира
Рудня, Беларусь
79 м²
€ 15,310
Квартира 3 комнатыв Энергетиков, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Энергетиков, Беларусь
3 Количество комнат 66 м² 1/2 Этаж
€ 24,137
Продается 3-х комнатная двухуровневая квартира! Адрес: Дзержинский р-н, п. Энергетиков, ул. …
Квартира 2 комнатыв Негорельский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Негорельский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 57 м² 1/1 Этаж
€ 14,770
Продается 2-х комнатная квартира в одноэтажном бревенчатом доме, обложенном кирпичем. Две жи…

Параметры недвижимости в Негорельский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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