Купить квартиру в Негорельский сельский Совет, Беларусь

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11 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Негорельский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
31 м²
1/1 Этаж
€ 7,205
Продается крепкий дом рядом с рекой! Адрес: п. Городище, ул. Набережная. ❤️ Уютный дом в тих…
Квартира 2 комнаты
Негорелое, Беларусь
2 Количество комнат
56 м²
1/2 Этаж
€ 15,752
Продаётся двухкомнатная квартира! Адрес: аг. Негорелое, ул. Ленинская, д. 103. ❤️Просторная …
Квартира 3 комнаты
Энергетиков, Беларусь
3 Количество комнат
65 м²
5/5 Этаж
€ 31,522
Квартира 3 комнаты
Энергетиков, Беларусь
3 Количество комнат
65 м²
4/5 Этаж
€ 35,124
Продается уютная квартира в поселке Энергетиков. Минская обл., Дзержинский р-н, ул. Независи…
Квартира 2 комнаты
Энергетиков, Беларусь
2 Количество комнат
54 м²
3/5 Этаж
€ 27,919
Продается просторная 2-х комнатная квартира! Адрес: Дзержинский р-н, п. Энергетиков, ул. Оле…
Квартира 2 комнаты
Энергетиков, Беларусь
2 Количество комнат
52 м²
5/5 Этаж
€ 35,304
Двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом, сделанным в 2020 году. На полах линолеум, по…
Квартира
Гарбузы, Беларусь
84 м²
€ 31,071
Продаётся полдома с отдельным входом в деревне Гарбузы Дзержинского района. Дом 1981 года по…
Квартира 3 комнаты
Энергетиков, Беларусь
3 Количество комнат
63 м²
5/5 Этаж
€ 31,161
Продается просторная 3-х комнатная квартира! Адрес: Дзержинский р-н, п. Энергетиков, ул. Оле…
Квартира
Рудня, Беларусь
79 м²
€ 15,310
Квартира 3 комнаты
Энергетиков, Беларусь
3 Количество комнат
66 м²
1/2 Этаж
€ 24,137
Продается 3-х комнатная двухуровневая квартира! Адрес: Дзержинский р-н, п. Энергетиков, ул. …
Квартира 2 комнаты
Негорельский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
57 м²
1/1 Этаж
€ 14,770
Продается 2-х комнатная квартира в одноэтажном бревенчатом доме, обложенном кирпичем. Две жи…
Параметры недвижимости в Негорельский сельский Совет, Беларусь
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