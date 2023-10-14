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Квартиры в Несвижский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью в Рудавка, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью
Рудавка, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Этаж 4/5
Трёхкомнатная квартира в Несвиж, д. Рудавка. Адрес: г. Несвиж, д. Рудавка, ул. Ленинская, д.…
€30,916

Параметры недвижимости в Несвижский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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