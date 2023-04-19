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Купить недвижимость в Несвижский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Заозерье, Беларусь
Дом
Заозерье, Беларусь
138 м²
€ 64,991
Дом благоустроенный в живописном, тихом месте около парка Радзивиллов.  г.Несвиж, ул.Пр…
Домв Рудавка, Беларусь
Дом
Рудавка, Беларусь
27 м²
€ 6,408
Продается дом в д.Рудавка, Несвижский с/с, в 109 км от МКАД в Брестском направлении. Общая п…

Параметры недвижимости в Несвижский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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