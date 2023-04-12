Купить недвижимость в Беларуси

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1 569 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Минск, Беларусь
Квартира 3 спальни
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 2 ванных комнат 148 м² 23/33 Этаж
Цена по запросу
«Лазурит» - это архитектурный проект квартирного дома государственного застройщи…
Квартира 3 спальнив Минск, Беларусь
Квартира 3 спальни
Минск, Беларусь
4 Количество комнат 2 ванных комнат 270 м² 32/33 Этаж
Цена по запросу
«Лазурит» - это архитектурный проект квартирного дома государственного застройщи…
Квартира 1 спальняв Минск, Беларусь
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 3/33 Этаж
Цена по запросу
«Лазурит» - это архитектурный проект квартирного дома государственного застройщи…
Квартира 3 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м² 2/1 Этаж
Цена по запросу
Квартира 3 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 90 м² 2/25 Этаж
Цена по запросу
Квартира 2 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 74 м² 20/1 Этаж
Цена по запросу
Квартира 3 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 11/1 Этаж
Цена по запросу
Квартира 1 комнатав Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Квартира 1 комнатав Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 39 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Квартира 1 комнатав Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 2/1 Этаж
Цена по запросу
Дом 5 комнатв Гожский сельский Совет, Беларусь
Дом 5 комнат
Гожский сельский Совет, Беларусь
5 Количество комнат 164 м² Количество этажей 2
€ 50,383
• Местоположение и инфраструктура: Гродненская область, Гродненский район, Гожский с/с,…
Квартира 1 ваннаяв Минск, Беларусь
Квартира 1 ванная
Минск, Беларусь
1 ванных комнат 117 м² 33/33 Этаж
Цена по запросу
«Лазурит» - это архитектурный проект квартирного дома государственного застройщи…
Квартира 1 комнатав Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 44 м² 20/1 Этаж
Цена по запросу
Домв Поречский сельский Совет, Беларусь
Дом
Поречский сельский Совет, Беларусь
38 м² Количество этажей 1
€ 5,496
Дача в СТ «Лесное Рыбница» , в грибном натуральном лесу, 2.2 км от остановки диз…
Дом 4 комнатыв Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат 115 м² Количество этажей 2
€ 29,222
Продается дом готовность 60 % . Дом расположен в садоводческом товариществе » Автомагн…
Квартира 1 комнатав Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 7/12 Этаж
€ 45,803
Продается новая современная однокомнатная квартира в самом центре города, ул. Воинов –…
Квартира 2 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 71 м² 2/1 Этаж
Цена по запросу
Квартира 1 комнатав Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 40 м² 11/1 Этаж
Цена по запросу
Квартира 3 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 2/1 Этаж
Цена по запросу
Дом 3 спальнив Минск, Беларусь
Дом 3 спальни
Минск, Беларусь
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² Количество этажей 1
€ 139,000
Lithuania, Klaipėda district (Former Memel region), Sendvaris municipality, Trušeliai…
Квартира 2 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 75 м² 11/1 Этаж
Цена по запросу
Квартира 2 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 74 м² 11/25 Этаж
Цена по запросу
Дом 4 комнатыв Обухово, Беларусь
Дом 4 комнаты
Обухово, Беларусь
4 Количество комнат 179 м² Количество этажей 2
€ 230,846
Уникальное предложение! Представляем Вашему вниманию прекрасный дом площадью 179 м.кв. из…
Квартира 2 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 2/1 Этаж
Цена по запросу
Вилла 4 спальнив Минск, Беларусь
Вилла 4 спальни
Минск, Беларусь
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,400,000
We mediate in sales of this amazing new built villa, situated on quiet location near &Scaron…
Вилла 4 спальнив Минск, Беларусь
Вилла 4 спальни
Минск, Беларусь
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,400,000
We sell an unique newly built villa sourounded by the smell of pine trees, situated near &Sc…
Квартира 1 комнатав Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 44 м² 20/1 Этаж
Цена по запросу
Квартира 1 комнатав Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 40 м² 2/1 Этаж
Цена по запросу
Таунхаус 4 комнатыв Гродно, Беларусь
Таунхаус 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат 115 м² Количество этажей 2
€ 81,895
В продаже таунхаус на ул. Богушевской (микрорайон Заболоть). Характеристики объекта: Таунха…
Домв Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
95 м² Количество этажей 2
€ 68,704
Местоположение: Гродненская область, Гродненский район, Подлабенский с/с., д. Тарусичи. Тихо…

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