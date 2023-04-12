Купить недвижимость в Беларуси

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1 569 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Минск, Беларусь
3 Количество комнат
2 ванных комнат
148 м²
23/33 Этаж
Цена по запросу
«Лазурит» - это архитектурный проект квартирного дома государственного застройщи…
Квартира 3 спальни
Минск, Беларусь
4 Количество комнат
2 ванных комнат
270 м²
32/33 Этаж
Цена по запросу
«Лазурит» - это архитектурный проект квартирного дома государственного застройщи…
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
1 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
3/33 Этаж
Цена по запросу
«Лазурит» - это архитектурный проект квартирного дома государственного застройщи…
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат
1 ванных комнат
91 м²
2/1 Этаж
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат
90 м²
2/25 Этаж
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
74 м²
20/1 Этаж
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
11/1 Этаж
Цена по запросу
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
1/1 Этаж
Цена по запросу
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат
39 м²
1/1 Этаж
Цена по запросу
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
2/1 Этаж
Цена по запросу
Дом 5 комнат
Гожский сельский Совет, Беларусь
5 Количество комнат
164 м²
Количество этажей 2
€ 50,383
• Местоположение и инфраструктура: Гродненская область, Гродненский район, Гожский с/с,…
Квартира 1 ванная
Минск, Беларусь
1 ванных комнат
117 м²
33/33 Этаж
Цена по запросу
«Лазурит» - это архитектурный проект квартирного дома государственного застройщи…
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат
44 м²
20/1 Этаж
Цена по запросу
Дом
Поречский сельский Совет, Беларусь
38 м²
Количество этажей 1
€ 5,496
Дача в СТ «Лесное Рыбница» , в грибном натуральном лесу, 2.2 км от остановки диз…
Дом 4 комнаты
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат
115 м²
Количество этажей 2
€ 29,222
Продается дом готовность 60 % . Дом расположен в садоводческом товариществе » Автомагн…
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
7/12 Этаж
€ 45,803
Продается новая современная однокомнатная квартира в самом центре города, ул. Воинов –…
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
71 м²
2/1 Этаж
Цена по запросу
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат
40 м²
11/1 Этаж
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
2/1 Этаж
Цена по запросу
Дом 3 спальни
Минск, Беларусь
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
Количество этажей 1
€ 139,000
Lithuania, Klaipėda district (Former Memel region), Sendvaris municipality, Trušeliai…
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
75 м²
11/1 Этаж
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
74 м²
11/25 Этаж
Цена по запросу
Дом 4 комнаты
Обухово, Беларусь
4 Количество комнат
179 м²
Количество этажей 2
€ 230,846
Уникальное предложение! Представляем Вашему вниманию прекрасный дом площадью 179 м.кв. из…
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
2/1 Этаж
Цена по запросу
Вилла 4 спальни
Минск, Беларусь
6 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,400,000
We mediate in sales of this amazing new built villa, situated on quiet location near &Scaron…
Вилла 4 спальни
Минск, Беларусь
10 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,400,000
We sell an unique newly built villa sourounded by the smell of pine trees, situated near &Sc…
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат
44 м²
20/1 Этаж
Цена по запросу
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат
40 м²
2/1 Этаж
Цена по запросу
Таунхаус 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат
115 м²
Количество этажей 2
€ 81,895
В продаже таунхаус на ул. Богушевской (микрорайон Заболоть). Характеристики объекта: Таунха…
Дом
Гродно, Беларусь
95 м²
Количество этажей 2
€ 68,704
Местоположение: Гродненская область, Гродненский район, Подлабенский с/с., д. Тарусичи. Тихо…
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