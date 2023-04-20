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Купить недвижимость в Новозасимовичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Новые Засимовичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новые Засимовичи, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 4/5 Этаж
€ 5,205
Лот 6426. Предлагаем купить квартиру в Пружанском районе. Панельный дом. Хорошая планировка:…

Параметры недвижимости в Новозасимовичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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