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Купить дом в Новосверженский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Новый Свержень, Беларусь
Дом
Новый Свержень, Беларусь
90 м²
€ 62,702
Продается уютный жилой дом в живописном месте! Дом из белого кирпича, утеплен минватой. В&nb…

Параметры недвижимости в Новосверженский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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