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Купить квартиру в Новосёлковский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Марьино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Марьино, Беларусь
2 Количество комнат 41 м² 1/2 Этаж
€ 21,758
Уютная двухкомнатная квартира в живописном месте Адрес: п. Марьино, ул. Мичурина, д. 11 ❤️ П…

Параметры недвижимости в Новосёлковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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