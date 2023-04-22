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Жильё с бассейном в Новопольский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
46 м²
€ 44,609
Продаются два дома на участке в д. Маховка, Пуховичский р-н, Слуцкое направление. Участок 15…
Дом в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
205 м²
€ 162,213
Продается современный двух-этажный дом, с 5-спальнями в живописном месте деревня Войровка. Д…

Параметры недвижимости в Новопольский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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