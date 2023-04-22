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Коттеджи в Новопольский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Новопольский сельский Совет, Беларусь
250 м²
€ 179,336
Продается коттедж в пригороде Минска. Адрес: Пуховичский р-н, Новопольский с/с, д. Вой…

Параметры недвижимости в Новопольский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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