ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Беларусь
Новопольский сельский Совет
Квартиры
Квартиры в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коттедж с мебелью, новое здание, с гаражом
Колодищи, Беларусь
257 м²
Новый, современный проект с собственным выходом в лес. Участок в 15 соток огорожен, оснащён …
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, новое здание
Жодино, Беларусь
2
58 м²
4/5
Продажа 2-х комнатной квартиры, г. Жодино, ул. Школьная, дом 10-14/5 этажного кирпичного дом…
€32,181
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты новое здание
Фаниполь, Беларусь
4
90 м²
2/2
Продается двухуровневая квартира с наличием собственного приусадебного участка. Огороженная …
€66,129
Рекомендовать
Дом с мебелью, с гаражом, с садом
Мядельский сельский Совет, Беларусь
100 м²
Продается современный дом на берегу озера «Баторино» Нарочанского края! Это живописное эколо…
€80,414
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3
76 м²
5/5
Продается просторная 3-ех комнатная квартира на ул. Тимошенко 28. Квартира находится в живоп…
€89,402
Рекомендовать
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Прилуки, Беларусь
1
43 м²
8/9
Прекрасная однокомнатная квартира за городом идеально подходит для тех, кто мечтает о споко…
€45,316
Рекомендовать
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
28 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1981 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 28,1 кв.м. 2 комнаты. Стен…
€6,622
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь
Гомель, Беларусь
4
58 м²
1/5
Вашему вниманию представляем компактную 4-х комнатную квартиру на 1 этаже в 5-ти этажного па…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 комната со стеклопакетами
Могилёв, Беларусь
1
30 м²
2/5
Продаётся однокомнатная квартира на Гришина. Квартира находится в кирпичном доме,после кап.р…
€21,759
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Минск, Беларусь
3
107 м²
13/25
Трехкомнатная квартира с машиноместом в современном многофункциональном ЖК «Каскад». Многофу…
€140,015
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Речица, Беларусь
3
67 м²
8/9
Предлагаем к продаже трёхкомнатную квартиру, расположенную по ул. Светлогорское шоссе, 5 в г…
€26,016
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Минск, Беларусь
2
45 м²
24/25
Скидки на готовый дом! Узнавайте! Бесплатная консультация Алена Дом Бангкок. Цена указана …
€47,642
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Новопольский сельский Совет, Беларусь
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL