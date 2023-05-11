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Дома в Новополоцк, Беларусь

4 объекта найдено
Коттедж в Новополоцк, Беларусь
Коттедж
Новополоцк, Беларусь
Площадь 289 м²
€ 223,080
Коттедж в Новополоцк, Беларусь
Коттедж
Новополоцк, Беларусь
Площадь 210 м²
€ 70,111
Коттедж в Новополоцк, Беларусь
Коттедж
Новополоцк, Беларусь
€ 145,685
Дом в Новополоцк, Беларусь
Дом
Новополоцк, Беларусь
Площадь 43 м²
€ 17,300

Параметры недвижимости в Новополоцк, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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