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Квартиры в Новополоцк, Беларусь
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34 объекта найдено
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Квартира 2 комнаты
Новополоцк, Беларусь
2
50 м²
5/5
€ 21,853
Квартира 3 комнаты
Новополоцк, Беларусь
3
63 м²
1/9
€ 30,047
Квартира 2 комнаты
Новополоцк, Беларусь
2
51 м²
3/9
€ 29,592
Квартира 2 комнаты
Новополоцк, Беларусь
2
38 м²
3/5
€ 22,035
Квартира 2 комнаты
Новополоцк, Беларусь
2
45 м²
1/5
€ 22,763
Квартира 2 комнаты
Новополоцк, Беларусь
2
48 м²
5/5
€ 15,479
Квартира 2 комнаты
Новополоцк, Беларусь
2
42 м²
1/5
€ 16,298
Квартира 1 комната
Новополоцк, Беларусь
1
35 м²
12/12
€ 17,573
Квартира 3 комнаты
Новополоцк, Беларусь
3
62 м²
3/9
€ 30,047
Квартира 2 комнаты
Новополоцк, Беларусь
2
43 м²
4/5
€ 26,405
Квартира 2 комнаты
Новополоцк, Беларусь
2
43 м²
2/4
€ 16,845
Квартира 2 комнаты
Новополоцк, Беларусь
2
45 м²
4/5
€ 23,947
Квартира 3 комнаты
Новополоцк, Беларусь
3
98 м²
4/5
€ 72,842
Квартира 3 комнаты
Новополоцк, Беларусь
3
62 м²
4/5
€ 33,234
Квартира 3 комнаты
Новополоцк, Беларусь
3
62 м²
4/9
€ 24,084
Квартира 3 комнаты
Новополоцк, Беларусь
3
62 м²
9/9
€ 34,509
Квартира 3 комнаты
Новополоцк, Беларусь
3
62 м²
6/9
€ 32,779
Квартира 1 комната
Новополоцк, Беларусь
1
38 м²
12/12
€ 16,207
Квартира 3 комнаты
Новополоцк, Беларусь
3
57 м²
5/5
€ 22,399
Квартира 3 комнаты
Новополоцк, Беларусь
3
64 м²
4/9
€ 35,055
Квартира 3 комнаты
Новополоцк, Беларусь
3
63 м²
1/9
€ 27,043
Квартира 1 комната
Новополоцк, Беларусь
1
36 м²
2/9
€ 15,934
Квартира 3 комнаты
Новополоцк, Беларусь
3
62 м²
1/9
€ 30,867
Квартира 2 комнаты
Новополоцк, Беларусь
2
50 м²
1/5
€ 22,308
Квартира 1 комната
Новополоцк, Беларусь
1
37 м²
4/12
€ 25,495
Квартира 2 комнаты
Новополоцк, Беларусь
2
46 м²
5/5
€ 19,394
Квартира 2 комнаты
Новополоцк, Беларусь
2
46 м²
5/5
€ 22,763
Квартира 2 комнаты
Новополоцк, Беларусь
2
42 м²
2/9
€ 21,853
Квартира 2 комнаты
Новополоцк, Беларусь
2
49 м²
5/5
€ 14,751
Квартира 3 комнаты
Новополоцк, Беларусь
3
62 м²
3/3
€ 17,209
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Параметры недвижимости в Новополоцк, Беларусь
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