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Квартиры в Новополоцк, Беларусь

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34 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Новополоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
€ 21,853
Квартира 3 комнаты в Новополоцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/9
€ 30,047
Квартира 2 комнаты в Новополоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 3/9
€ 29,592
Квартира 2 комнаты в Новополоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 38 м²
Этаж 3/5
€ 22,035
Квартира 2 комнаты в Новополоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/5
€ 22,763
Квартира 2 комнаты в Новополоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 5/5
€ 15,479
Квартира 2 комнаты в Новополоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/5
€ 16,298
Квартира 1 комната в Новополоцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Этаж 12/12
€ 17,573
Квартира 3 комнаты в Новополоцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Этаж 3/9
€ 30,047
Квартира 2 комнаты в Новополоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 4/5
€ 26,405
Квартира 2 комнаты в Новополоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 2/4
€ 16,845
Квартира 2 комнаты в Новополоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 4/5
€ 23,947
Квартира 3 комнаты в Новополоцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 98 м²
Этаж 4/5
€ 72,842
Квартира 3 комнаты в Новополоцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Этаж 4/5
€ 33,234
Квартира 3 комнаты в Новополоцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Этаж 4/9
€ 24,084
Квартира 3 комнаты в Новополоцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Этаж 9/9
€ 34,509
Квартира 3 комнаты в Новополоцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Этаж 6/9
€ 32,779
Квартира 1 комната в Новополоцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 12/12
€ 16,207
Квартира 3 комнаты в Новополоцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Этаж 5/5
€ 22,399
Квартира 3 комнаты в Новополоцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 4/9
€ 35,055
Квартира 3 комнаты в Новополоцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/9
€ 27,043
Квартира 1 комната в Новополоцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/9
€ 15,934
Квартира 3 комнаты в Новополоцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Этаж 1/9
€ 30,867
Квартира 2 комнаты в Новополоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
€ 22,308
Квартира 1 комната в Новополоцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/12
€ 25,495
Квартира 2 комнаты в Новополоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 5/5
€ 19,394
Квартира 2 комнаты в Новополоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 5/5
€ 22,763
Квартира 2 комнаты в Новополоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 2/9
€ 21,853
Квартира 2 комнаты в Новополоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
€ 14,751
Квартира 3 комнаты в Новополоцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новополоцк, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Этаж 3/3
€ 17,209

Параметры недвижимости в Новополоцк, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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