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Купить дом в Новомышский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Тешевле, Беларусь
Дом
Тешевле, Беларусь
36 м²
€ 5,858
!В продаже дом с большим участком! * Площадь: общая – 36 кв.м., жилая – 26,4 кв.…
Домв Новая Мышь, Беларусь
Дом
Новая Мышь, Беларусь
103 м²
€ 53,091
Продается дом (незавершенное капитальное строение) с земельным участком 15 соток (частная со…

Параметры недвижимости в Новомышский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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