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Купить квартиру в Новомышский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартирав Новомышский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Новомышский сельский Совет, Беларусь
76 м²
€ 23,708
Продажа части дома в статусе квартиры в д. Приозёрная. * Площадь: общая – 75,7 кв.м., …

Параметры недвижимости в Новомышский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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