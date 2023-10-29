Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Новогрудский район
  5. Виллы

Продажа вилл в Беларуси

Вилла В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коттедж с мебелью, с бассейном, с гаражом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж с мебелью, с бассейном, с гаражом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 343 м²
Продаётся элитный загородный особняк 100% готовности с мебелью, примыкает к лесу, в закрытом…
Цена по запросу
Квартира 1 комната в Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 9/9
Продается 1-комнатная квартира по ул. Гаврилова (Восток), расположена на 9 этаже 9-этажного …
Цена по запросу
Дом с гаражом, с баней, с отделкой деревом в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Дом с гаражом, с баней, с отделкой деревом
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 146 м²
Экологический комплекс состоящий из дома, двухуровневой бани с прудом, гаража с навесом, пог…
€122,040
Квартира 2 комнаты с домофоном, в центре города в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты с домофоном, в центре города
Брест, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. МОПРа, 1968 г.п., 5 / 5 кирпич, 51,3 / 49,6 / 30,0 / 7,1…
€38,031
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/9
Продается однокомнатная квартира в уютном и зеленом районе. В квартире проводятся работы по …
€44,701
Дом с мебелью, с садом в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом с мебелью, с садом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Продается дом в тихом месте, на окраине д. Буда, между р. Ольшанка и лесом. Вишневского с/с,…
€2,810
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, новое здание, в центре города в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, новое здание, в центре города
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 2/25
Акции!! Квартира в ЖК Парк Челюскинцев   Квартира в новостройке – прекрасная возможность инв…
€75,760
Дом с мебелью, с садом, с баней в Заславль, Беларусь
Дом с мебелью, с садом, с баней
Заславль, Беларусь
Площадь 131 м²
Продаётся трехэтажный дом включая цоколь, с баней на благоустроенном просторном участке в жи…
€84,198
Квартира 2 комнаты в Оберовщина, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Оберовщина, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/2
2-комнатная квартира, д. Оберовщина, ул. Железнодорожная, 1972 г.п., 1 / 2 кирпич, 41,5 / 41…
€13,245
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Этаж 5/5
Продаётся престижная 3-х комнатная квартира 100% готовности с мебелью в центре г.Минск, ул.К…
€66,224
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 15/19
Продажа двухкомнатной, просторной, светлой квартиры По ул. Скрипникова, 72 (ст. метро «Камен…
€78,948
Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 6/10
€52,545

Параметры недвижимости в Новогрудский район, Беларусь

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти