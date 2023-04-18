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Купить квартиру в Новогрудский район, Беларусь

Новогрудок
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Новогрудок, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новогрудок, Беларусь
3 Количество комнат 62 м² 3/5 Этаж
€ 27,278
Продаётся уютная и светлая 3-х комнатная квартира в самом центре города Новогрудок, ул.Комсо…
Квартира 3 комнатыв Новогрудок, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новогрудок, Беларусь
3 Количество комнат 75 м² 3/5 Этаж
€ 41,191
 В квартире очень хорошая энергетика и очень милый, созданный с любовью для счастливой …

Параметры недвижимости в Новогрудский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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