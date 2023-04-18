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Купить недвижимость в Новогрудский район, Беларусь

Новогрудок
4
Кошелевский сельский Совет
1
5 объектов найдено
Домв Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
114 м²
€ 36,614
Продается дом в г.Новогрудок по ул.Дзержинского(дог.58/2) -2021 год постройки -этажность дом…
Квартира 3 комнатыв Новогрудок, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новогрудок, Беларусь
3 Количество комнат 62 м² 3/5 Этаж
€ 27,278
Продаётся уютная и светлая 3-х комнатная квартира в самом центре города Новогрудок, ул.Комсо…
Домв Кошелевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кошелевский сельский Совет, Беларусь
59 м²
€ 14,188
Продается  деревянный дом с участком 0,49 га 7 км от Новогрудка в аг. Кошелево, на авто…
Квартира 3 комнатыв Новогрудок, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новогрудок, Беларусь
3 Количество комнат 75 м² 3/5 Этаж
€ 41,191
 В квартире очень хорошая энергетика и очень милый, созданный с любовью для счастливой …
Домв Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
104 м²
€ 53,091
Продается одноэтажный, светлый, уютный дом в г. Новогрудке (дог.107/2). На территории дома п…

Параметры недвижимости в Новогрудский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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