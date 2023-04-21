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Коттеджи в Новодворский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Новый Двор, Беларусь
Коттедж
Новый Двор, Беларусь
160 м²
€ 113,877
Продается дом с участком в аг. Новый двор. Адрес: аг. Новый Двор, ул. Рождественская ⭕️ О Ва…
Коттедж в Ельница, Беларусь
Коттедж
Ельница, Беларусь
291 м²
€ 95,642
Двухуровневый коттедж на большом участке! Адрес: д. Ельница, ул. Зеленая ✔ Преимущества дома…

Параметры недвижимости в Новодворский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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