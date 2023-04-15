Купить квартиру в Новодворский сельский Совет, Беларусь

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Гатово
6
Квартира
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15 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Новый Двор, Беларусь
1 Количество комнат
42 м²
1/5 Этаж
€ 39,177
1-комнатная квартира в 3-км от Минска, 1 этаж кирпичного дома в 5-ти этажном доме, вся инфос…
Квартира 3 комнаты
Гатово, Беларусь
3 Количество комнат
72 м²
1/9 Этаж
€ 50,435
Чистый подъезд и хорошие, спокойные соседи! Аккуратный и благоустроенный двор, большое налич…
Квартира 4 комнаты
Гатово, Беларусь
4 Количество комнат
74 м²
2/9 Этаж
€ 52,596
Продажа 4-х комнатной квартиры аг. Гатово, ул. Металлургическая д.22 Общая площадь квартиры&…
Квартира 3 комнаты
Большой Тростенец, Беларусь
3 Количество комнат
77 м²
8/11 Этаж
€ 77,903
Только для Вас!!Прекрасное предложение! Современная просторная, светлая и очень теплая 3- ко…
Квартира 3 комнаты
Новый Двор, Беларусь
3 Количество комнат
59 м²
2/2 Этаж
€ 43,230
Трехкомнатная квартира с хорошим ремонтом, встроенная мебель, в санузлах современная плитка.…
Квартира 3 комнаты
Ельница, Беларусь
3 Количество комнат
73 м²
4/4 Этаж
€ 49,804
Ельница. 6 км от Минска. Вокруг лес, а в нем: малина, земляника, грибы. Чистейший возду…
Квартира 5 комнат
Ельница, Беларусь
5 Количество комнат
228 м²
3/3 Этаж
€ 108,065
Продаётся 5 - комнатная квартира типа танхаус,трёхуровневая с мансардным этажом.Св…
Квартира 3 комнаты
Гатово, Беларусь
3 Количество комнат
63 м²
5/5 Этаж
€ 37,826
Трехкомнатная квартира в Гатово на 5-м этаже пятиэтажного панельного дома. Хорошая кухня(7,4…
Квартира 2 комнаты
Новодворский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
46 м²
3/3 Этаж
€ 30,441
Продается 2-х комнатная квартира с удобной планировкой- две раздельные комнаты на разные сто…
Квартира
Гатово, Беларусь
84 м²
9/9 Этаж
€ 13,509
Продажа 1/3 доли в 3-х комнатной квартире в аг. Гатово, ул. Металлургическая, дом 38. Прода…
Квартира 1 комната
Ельница, Беларусь
1 Количество комнат
40 м²
1/4 Этаж
€ 27,918
Уютная однокомнатная квартира пригороде Минска рядом с лесом! Площадь по СНБ 41,4 м2 (по 760…
Квартира 2 комнаты
Гатово, Беларусь
2 Количество комнат
52 м²
3/5 Этаж
Цена по запросу
Почти Минск! 10 минут на автомобиле и вы - в городе. Отличное транспортное сообщение до Минс…
Квартира 4 комнаты
Гатово, Беларусь
4 Количество комнат
71 м²
5/5 Этаж
€ 49,444
Продаётся 4-ёх комнатная квартира площадью 70.5 кв.м в аг. Гатово, в 9 км от МКАД г. Минска …
Квартира 2 комнаты
Большой Тростенец, Беларусь
2 Количество комнат
87 м²
1/1 Этаж
€ 36,025
Сейчас бум на рынке загородной недвижимости и она уже почти вся занята, но вы не оставляйте …
Квартира 2 комнаты
Большой Тростенец, Беларусь
2 Количество комнат
44 м²
1/1 Этаж
€ 26,028
Продается полдома недалеко от Минска. Электричество, газ, вода находятся рядом с участком.&n…
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