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Купить недвижимость с бассейном в Нарочский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Коттеджв Нарочский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
218 м²
Цена по запросу
Продаётся Авторский уникальный Загородный Дом премиум-класса 100% готовности с мебелью в пер…
Коттеджв Нарочский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
218 м²
Цена по запросу
Продаётся Авторский уникальный Загородный Дом премиум-класса 100% готовности с мебелью в пер…

Параметры недвижимости в Нарочский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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