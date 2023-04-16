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Купить коттедж в Нарочский сельский Совет, Беларусь

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9 объектов найдено
Коттеджв Нарочь, Беларусь
Коттедж
Нарочь, Беларусь
260 м²
€ 139,608
Продам коттедж рядом с озером Нарочь д. Логовины Мядельское напр-е 115 км от МКАД и 400 м от…
Коттеджв Нарочский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
260 м²
€ 139,608
Продам коттедж рядом с озером Нарочь д. Логовины Мядельское напр-е 115 км от МКАД и 400 м от…
Коттеджв Нарочский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
608 м²
€ 260,302
Коттедж  с национальным колоритом  в Нарочанском заповеднике!  Деревня Пасынк…
Коттеджв Нарочский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
139 м²
€ 175,636
Продается дом в д. Черевки, на первой береговой линии озера Нарочь. Площадь земельного участ…
Коттеджв Нарочский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
217 м²
Цена по запросу
Продаётся Авторский уникальный Загородный Дом премиум-класса 100% готовности с мебелью в пер…
Коттеджв Нарочский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
218 м²
Цена по запросу
Продаётся Авторский уникальный Загородный Дом премиум-класса 100% готовности с мебелью в пер…
Коттеджв Нарочский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
218 м²
Цена по запросу
Продаётся Авторский уникальный Загородный Дом премиум-класса 100% готовности с мебелью в пер…
Коттеджв Нарочский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
218 м²
Цена по запросу
Продаётся Авторский уникальный Загородный Дом премиум-класса 100% готовности с мебелью в пер…
Коттеджв Нарочский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
242 м²
€ 445,846
Продается  усадьба на берегу оз. Нарочь Данная местность находится в самом красивом мес…

Параметры недвижимости в Нарочский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
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