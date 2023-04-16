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Купить квартиру в Нарочский сельский Совет, Беларусь

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3 объекта найдено
Квартирав Нарочский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Нарочский сельский Совет, Беларусь
74 м²
€ 225,175
Продается часть жилого дома квартирного типа, на первой береговой линии озера Нарочь со свои…
Квартира 2 комнатыв Нарочский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Нарочский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 74 м² 1/2 Этаж
€ 225,175
Продается часть жилого дома квартирного типа, на первой береговой линии озера Нарочь со свои…
Квартира 2 комнатыв Нарочский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Нарочский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 62 м² 5/5 Этаж
€ 54,042
Продается 2 комн. квартира с евроремонтом В самом красивом курортном городе Республики Белар…

Параметры недвижимости в Нарочский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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