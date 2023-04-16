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Беларусь
Минская область
Мядельский район
Нарочский сельский Совет
Купить недвижимость в Нарочский сельский Совет, Беларусь
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23 объекта найдено
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Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
103 м²
€ 28,822
Продается дом на берегу озера Нарочь. До пляжа около 50 метров! Рядом санаторий "Нароча…
Коттедж
Нарочь, Беларусь
260 м²
€ 139,608
Продам коттедж рядом с озером Нарочь д. Логовины Мядельское напр-е 115 км от МКАД и 400 м от…
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
260 м²
€ 139,608
Продам коттедж рядом с озером Нарочь д. Логовины Мядельское напр-е 115 км от МКАД и 400 м от…
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
608 м²
€ 260,302
Коттедж с национальным колоритом в Нарочанском заповеднике! Деревня Пасынк…
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
139 м²
€ 175,636
Продается дом в д. Черевки, на первой береговой линии озера Нарочь. Площадь земельного участ…
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
159 м²
€ 37,379
Продается дом с террасой (незавершенное законсервированное капитальное строение) в аг. Нароч…
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 49,538
Продается добротный дом, на береговой линии озера Нарочь в д. Черевки! Минская обл., Мядельс…
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
84 м²
€ 256,699
Продается дом у озера в к.п. Нарочь. Общая площадь - 84,1 кв.м., жилая - 78,4 кв.м., два эта…
Квартира
Нарочский сельский Совет, Беларусь
74 м²
€ 225,175
Продается часть жилого дома квартирного типа, на первой береговой линии озера Нарочь со свои…
Квартира 2 комнаты
Нарочский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
74 м²
1/2 Этаж
€ 225,175
Продается часть жилого дома квартирного типа, на первой береговой линии озера Нарочь со свои…
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
69 м²
€ 110,786
Продается добротный дом в одном из живописнейших мест Беларуси на берегу озера Нарочь, в д. …
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
217 м²
Цена по запросу
Продаётся Авторский уникальный Загородный Дом премиум-класса 100% готовности с мебелью в пер…
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
218 м²
Цена по запросу
Продаётся Авторский уникальный Загородный Дом премиум-класса 100% готовности с мебелью в пер…
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
218 м²
Цена по запросу
Продаётся Авторский уникальный Загородный Дом премиум-класса 100% готовности с мебелью в пер…
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
218 м²
Цена по запросу
Продаётся Авторский уникальный Загородный Дом премиум-класса 100% готовности с мебелью в пер…
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
242 м²
€ 445,846
Продается усадьба на берегу оз. Нарочь Данная местность находится в самом красивом мес…
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
83 м²
€ 49,538
Продается дом в д. Пасынки, ул. Набережная, 131 км от МКАД Мядельское направление в живописн…
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
49 м²
€ 6,215
Частное унитарное предприятие «Дианэст», УНП 190124316, лицензия №02240/54 от&nb…
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
69 м²
€ 28,732
Продается два дома по цене одного на территории Нарочанского национального парка!!! Огромный…
Квартира 2 комнаты
Нарочский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
62 м²
5/5 Этаж
€ 54,042
Продается 2 комн. квартира с евроремонтом В самом красивом курортном городе Республики Белар…
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
125 м²
€ 44,044
Продаётся дом в сказочном месте Нарочанского края в 500 метрах от озера Мядель! Живописное м…
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
108 м²
€ 40,531
Уютное гнёздышко на берегу Нарочи. Ключи в день сделки! Продается Дом на участке площа…
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
183 м²
€ 14,411
Продается дом (незавершенное законсервированное строение (56% готовности)) с участком 1…
Параметры недвижимости в Нарочский сельский Совет, Беларусь
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