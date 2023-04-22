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Коттеджи в Нарочанский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж в Нарочанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Нарочанский сельский Совет, Беларусь
400 м²
€ 44,609
Двухуровневый дом в живописном месте! Адрес: д. Ляховщина, ул. Центральная   ❤️ Отличны…

Параметры недвижимости в Нарочанский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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