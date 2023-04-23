Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Столбцовский район
  5. Налибокский сельский Совет
  6. Дома

Дома в Налибокский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Налибокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Налибокский сельский Совет, Беларусь
23 м²
€ 15,320
Продается небольшой, но очень уютный домик с участком в самом центре Налибокской пущи. Назва…

Параметры недвижимости в Налибокский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти