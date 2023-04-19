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Купить дом в Начский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Локтыши, Беларусь
Дом
Локтыши, Беларусь
78 м²
€ 5,922
Продается дом под дачу с участком в 25 соток Адрес: д. Локтыши, ул. П. Зуйкевича   ❤️ О…
Домв Локтыши, Беларусь
Дом
Локтыши, Беларусь
51 м²
€ 2,096
Лот 6870. В продаже дом в деревне Начского с/с, на левом берегу реки Лань, около водохранили…

Параметры недвижимости в Начский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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