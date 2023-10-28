Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Начевский сельский Совет
  5. Дома

Дома в Начевский сельский Совет, Беларусь

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Сморгонь, Беларусь
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Сморгонь, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 5/5
Просторная 1-комн. квартира в новом доме на ул. Инженерная Адрес: Сморгонь, ул. Инженерная, …
€21,286
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 129 м²
Этаж 6/10
❤️ Большая трехкомнатная квартира в доме клубного типа (всего 40 квартир) с отличным ремонто…
€184,480
Дом в Грабовка, Беларусь
Дом
Грабовка, Беларусь
Площадь 103 м²
€28,382
Дом с гаражом в Колодищи, Беларусь
Дом с гаражом
Колодищи, Беларусь
Площадь 129 м²
Продажа дома аг.Колодищи, ул.Республиканская, д.83 Дом блочный, обложен кирпичом с утеплител…
€150,422
Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 190 м²
Дачный дом жилого типа в г.Бресте. 2019 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 200,0 кв.м, общ.- 1…
€122,987
Квартира 2 комнаты с двором в Дивин, Беларусь
Квартира 2 комнаты с двором
Дивин, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 3/3
2-комнатная квартира, аг. Дивин, ул. Ленина, 1985 г.п., 3 / 3 панель, 52,4 / 48,8 / 27,8 / 7…
€12,772
Дом в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Самое время купить дачу в СТ Крутая Гора Адрес: СТ Крутая гора  ⭕️ О Вашем будущем участке: …
€26,016
Квартира 1 комната в центре города в Брест, Беларусь
Квартира 1 комната в центре города
Брест, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/5
1-комнатная квартира, г. Брест, пр-т Машерова, 1965 г.п., 1 / 5 кирпич, 29,0 / 29,0 / 17,1 /…
€34,058
Коттедж с мебелью, с гаражом, с садом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с мебелью, с гаражом, с садом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 438 м²
Продается коттедж в 16 км от МКАД, полностью готовый для проживания. Минская область, Мински…
€425,723
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Жабинка, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Жабинка, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Этаж 1/2
Лот 7156. Предлагаем вам купить 3-комнатную квартиру на 1 этаже 2-этажного кирпичного жилого…
€24,124
Дом с гаражом, с садом, с баней в Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Дом с гаражом, с садом, с баней
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Загородный  дом  может использоваться, как дачный, так и для постоянного проживания. Газ во…
€23,178
Квартира 2 комнаты в центре города в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты в центре города
Брест, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 33 м²
Этаж 1/5
2-комнатная квартира, г. Брест, пр-т Машерова, 1961 г.п., 1 / 5 кирпич, 32,9 / 32,9 / 24,4 /…
€38,788

Параметры недвижимости в Начевский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти