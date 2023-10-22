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Квартиры в Начевский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Начевский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Начевский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/2
Хотите уютную квартиру для вашей семьи - это то, что вам нужно! Квартира расположена на 1 эт…
€10,379

Параметры недвижимости в Начевский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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