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Жильё в Мышанский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Мышанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мышанский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 2/5
€7,499

Параметры недвижимости в Мышанский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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