Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Миорский район
  5. Дуплексы

Дуплексы в Миорский район, Беларусь

Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 5/5
Продаётся 2-х комнатная квартира в спальном районе "Октябрьский" с удобным выездом на МКАД о…
€47,289
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, в центре города в Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, в центре города
Минск, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 102 м²
Этаж 5/10
Четырёхкомнатная квартира в центре города по ул.Танка, д.10  Кирпичный дом, квартира располо…
€170,145
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Борисов, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 34 м²
Этаж 2/2
Продается двухкомнатная квартира. Двухкомнатная квартира по ул. Бельского. Идеальное состоян…
€25,347
Дом 4 комнаты со стеклопакетами, с парковка в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты со стеклопакетами, с парковка
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
Если хочется тишины, спокойствия и уединнености, и в тоже время комфортного образа жизни, пр…
€78,499
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 79 м²
Выгодно купить отличный дом на участке 9 соток! Адрес: г. Борисов, ул. Карла Либкнехта. ❤️ П…
€32,156
Дом в Гирмантовцы, Беларусь
Дом
Гирмантовцы, Беларусь
Площадь 86 м²
!В продаже жилой дом, расположенный в д. Станкевичи. * Площадь: общая – 86 кв.м., жилая – 51…
€7,093
Коттедж новое здание в Раков, Беларусь
Коттедж новое здание
Раков, Беларусь
Площадь 608 м²
Продаётся незавершённое законсервированное капитальное строение, аг. Раков, ул. Южная, Волож…
€122,951
Квартира 2 комнаты с домофоном в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты с домофоном
Брест, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Этаж 5/5
2-комнатная квартира, г. Брест, пр-т Партизанский, 1979 г.п., 5 / 5 панель, 41,9 / 41,0 / 25…
€39,250
Квартира 2 комнаты с домофоном, с металлическая дверь, с подвалом в Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты с домофоном, с металлическая дверь, с подвалом
Гомель, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 5/5
€22,651
Дом в Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Предлагаем к продаже добротный, готовый к проживанию дом с ровным участком и хорошими подъе…
€27,427
Квартира 1 спальня в Минск, Беларусь
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2/4
Односпальная квартира, в самом центре Афин, рядом с Парфеноном, высокий спрос на аренду.
€145,090
Квартира 4 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 97 м²
Этаж 4/8
      Продаётся большая четырёхкомнатная квартира  в кирпичном доме . Толстые кирпичные стен…
€113,493

Параметры недвижимости в Миорский район, Беларусь

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти