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Коттеджи в Миорский район, Беларусь

Миоры
1
Перебродский сельский Совет
1
Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж в Перебродский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Перебродский сельский Совет, Беларусь
664 м²
€ 287,584
Предлагается незавершенное строение под гостиничный комплекс на первой береговой линии озера…
Коттедж в Миоры, Беларусь
Коттедж
Миоры, Беларусь
197 м²
€ 98,857
Продается отличный коттедж в одном из живописнейших мест Беларуси в г. Миоры. Живописнейшее …

Параметры недвижимости в Миорский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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