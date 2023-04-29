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Квартиры в Миорский район, Беларусь

Перебродский сельский Совет
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Перебродский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Перебродский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 56 м² 2/2 Этаж
€ 44,935
Продается уютная квартира в санатории на берегу озера. Витебская обл., Миорский р-н, д. Мура…

Параметры недвижимости в Миорский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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