Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Миорский район

Жильё в Миорский район, Беларусь

Перебродский сельский Совет
4
Миоры
1
Николаёвский сельский Совет
1
Повятский сельский Совет
1
7 объектов найдено
Дом в Повятский сельский Совет, Беларусь
Дом
Повятский сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 34,151
       Земельный участок  с домом на первой береговой!
Дом в Перебродский сельский Совет, Беларусь
Дом
Перебродский сельский Совет, Беларусь
80 м²
€ 12,582
     Эксклюзивное предложение! Присмотритесь пока не поздно!
Квартира 2 комнаты в Перебродский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Перебродский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 56 м² 2/2 Этаж
€ 44,935
Продается уютная квартира в санатории на берегу озера. Витебская обл., Миорский р-н, д. Мура…
Дом в Перебродский сельский Совет, Беларусь
Дом
Перебродский сельский Совет, Беларусь
38 м²
€ 35,948
Предлагается дом на береговой линии озера Обстерно. Витебская обл., Миорский р-н, д. Мурашки…
Коттедж в Перебродский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Перебродский сельский Совет, Беларусь
664 м²
€ 287,584
Предлагается незавершенное строение под гостиничный комплекс на первой береговой линии озера…
Дом в Николаёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Николаёвский сельский Совет, Беларусь
80 м²
€ 31,455
Полноценный деревенский дом для круглогодичного проживания с улучшенным комфортом. Хутор пос…
Коттедж в Миоры, Беларусь
Коттедж
Миоры, Беларусь
197 м²
€ 98,857
Продается отличный коттедж в одном из живописнейших мест Беларуси в г. Миоры. Живописнейшее …

Параметры недвижимости в Миорский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти