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Купить недвижимость в Мядель, Беларусь

5 объектов найдено
Коттеджв Мядель, Беларусь
Коттедж
Мядель, Беларусь
246 м²
€ 118,997
Квартира 3 комнатыв Мядель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мядель, Беларусь
3 Количество комнат 69 м² 2/3 Этаж
€ 29,292
Продается 3-комнатная квартира г.Мядель, ул. 17 сентября, д 8. Постройка дома 1968 г. Кварти…
Квартира 3 комнатыв Мядель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мядель, Беларусь
3 Количество комнат 64 м² 2/5 Этаж
€ 27,461
Продается 3-комнатная квартира  г.Мядель, ул. 17-го сентября, д 19. Постройка дома 1977…
Коттеджв Мядель, Беларусь
Коттедж
Мядель, Беларусь
198 м²
€ 50,345
Коттедж в красивом месте для хорошего отдыха и наполнения энергией природы возле озера Нароч…
Домв Мядель, Беларусь
Дом
Мядель, Беларусь
60 м²
€ 31,122
Продаётся дом с видом на озеро Мястро в г. Мядель! Дом бревенчатый, обложенный кирпичом! Чет…
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